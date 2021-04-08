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GeriFutbol Granada-Manchester United maçında davetsiz misafir! Bir anda çıplak bir şekilde sahaya daldı
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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Granada-Manchester United maçında davetsiz misafir! Bir anda çıplak bir şekilde sahaya daldı

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Granada-Manchester United maçında davetsiz misafir! Bir anda çıplak bir şekilde sahaya daldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Granada ile Manchester United karşılaşırken, mücadelenin 6. dakikasında sahaya giren çıplak taraftar, oyunun bir süreliğine durmasına neden oldu.

İspanyol ekibi Granada ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.

Seyircisiz oynanan mücadelenin 6. dakikasında sahaya bir anda bir taraftar girdi. Tamamen çıplak olan taraftar saha içinde koşmaya başlarken olaya müdahale eden güvenlik güçleri, çıplak taraftarı yakaladı ve saha kenarına götürdü.

OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU

Taraftarın sahaya girmesiyle kısa süreliğine duran oyun, taraftarın oyun alanına çıkarılmasıyla yeniden başladı.

Bu ilginç olay sonrası konuk ekip Manchester United, 31. dakikada Marcus Rashford'ın ayağından bir gol buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.

Granada-Manchester United maçında davetsiz misafir Bir anda çıplak bir şekilde sahaya daldı

Granada-Manchester United maçında davetsiz misafir Bir anda çıplak bir şekilde sahaya daldı

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