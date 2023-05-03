Canlı: Gran Canaria Türk Telekom (EuroCup final maçı)

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Türk Telekom, EuroCup finalinde Gran Canaria ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Gran Canaria: 53

Türk Telekom: 37

GRAN CANARİA TÜRK TELEKOM BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Normal sezon ve eleme turlarında olduğu gibi EuroCup finali de canlı yayınla Misli.com’da! Siz de hemen Misli.com’a üye olarak bu dev maçın heyecanını daha fazla yaşayabiliriz. Bugün saat 22.00’de başlayan final mücadelesine Gran Canaria ev sahipliği yapıyor. Gran Canaria Arena’da oynanan karşılaşmayı kazanan takım kupayı müzesine götürecek ve seneye EuroLeague’de oynamaya hak kazanacak..

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve Misli.com üzerinden canlı izlenebiliyor.

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İSPANYOLLARDAN ÇİRKİN TAVIR

Eurocup'ta büyük bir başarı göstererek finale yükselen Türk Telekom, Gran Canaria maçı için Kanarya Adaları'nda çirkin bir tavırla karşılaştı.

Bu akşam oynanacak tarihi maç öncesi sabah idmanını gerçekleştirecek olan Türk Telekom, kısa mesafeli yolu 40 dakikada kat etti.

KOÇ ERDEM CAN AYAKTAYKEN ŞOFÖR ANİ FREN YAPTI

Takımı salona götüren otobüsün şoförü, radyonun sesini açarak kafileyi rahatsız etti. Koç Erdem Can, sesi kısması için ricada bulunurken aracın şoförü kasıtlı şekilde ani fren yaptı. Kafasını cama çarparak boynunu inciten Erdem Can, idmanı boyunlukla yaptırdı ve hastaneye götürüldü.

ÖNDER KÜLÇEBAŞ: SORUMLUSU HESAP VERECEK



Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Bizi salona getiren otobüs şoförü, 10 dakikalık yolu 40 dakikada getirdi. İdmana geç kalıyorduk. Sonrasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik, hocamız gidip sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Boyunlukla idmanı yaptırdı, buradan da acil bir şekilde sedye ile hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama bunun sorumlusu hesabını verecek. Şunu da söyleyeyim, koçumuz maça çıkacak." ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Türk Telekom, Erdem Can'ın boynunda travma oluştuğu ve tedavi sürecinin 3 hafta süreceğini duyurdu.

SALONA BOYUNLUKLA GELDİ

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, Gran Canaria ile oynanacak final karşılaşmasına takım otobüsünde yaşadığı kaza dolayısıyla boyunluk ile çıktı.

O ANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan Türk Telekom Başantrneörü Erdem Can, "Çok üzgünüm. Kaza değildi, organize bir şey vardı. İki gündür mihmandar bile yoktu. Israrla söyledik, 'antrenmana gidiyoruz sesi kısar mısınız' dedik. 'Kısmam bu benim müziğim sizi ilgilendirmez' dedi, sesi kısmak için gidince elime vurup frene bastı. Çocuklarla 10 ay emek verdik, sonucu getirmek istiyoruz. Bu hiç hoş değil. Bu yapılan bilinçli bir şey. Kimse kaza diyemez" dedi.

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EUROLEAGUE'E DİREKT KATILMA ŞANSI

Türk Telekom kazanırsa hem şampiyon olacak hem de gelecek sezon Euroleague’e direkt olarak katılım hakkı elde edecek.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

EuroCup’ta yılın koçu seçilen Erdem Can ile harika bir sezon geçiren Türk Telekom, normal sezonu B Grubu’nda 13 galibiyetle ikinci sırada tamamlamıştı. Son 16 Turu’nda sahasında İtalyan temsilcisi Brescia’yı 77-69 yenen Türk Telekom, çeyrek finalde ise Alman temsilcisi Ulm’u yine Ankara’da seyircisi önünde 86-76 yenerek yarı finale yükseldi. Temsilcimiz yarı finalde ise Ukrayna ekibi Prometey’i deplasmanda nefes kesen maçta 76-74 yenerek adını finale yazdırdı.

Rakibimiz Gran Canaria ise Türk Telekom’un da yer aldığı B Grubu’nu 15 galibiyetle lider tamamladı. Son 16 Turu’nda EuroCup’taki bir diğer temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor’u 72-66 yenerek bir üst tura yükselen Gran Canaria, çeyrek finalde ise Paris Basketball’u 30 farkla yenmeyi başardı. (104-74) Yarı finalde bir diğer İspanyol temsilcisi Joventut Badalona ile eşleşen Gran Canaria, karşılaşmayı 89-86 kazanarak finale kalmayı başardı.

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Temsicimiz Türk Telekom’da Jerian Grant, Tyrique Jones, Tony Taylor, Axel Bouteille gibi isimler şampiyonluk yolunda yine kritik roller üstlenecek. Gran Canaria’da ise John Shurna, A.J. Slaughter, Nicolas Brussino ve Andrew Albicy gibi isimler öne çıkıyor. Normal sezonda iki takım arasında oynanan iki maçı da Gran Canaria kazanmayı başarmıştı.

TÜRK TELEKOM

EuroCup’ta yılın koçu seçilen Erdem Can ile harika bir sezon geçiren Türk Telekom, normal sezonu B Grubu’nda 13 galibiyetle ikinci sırada tamamlamıştı.

Son 16 Turu’nda sahasında İtalyan temsilcisi Brescia’yı 77-69 yenen Türk Telekom, çeyrek finalde ise Alman temsilcisi Ulm’u yine Ankara’da seyircisi önünde 86-76 yenerek yarı finale yükseldi.

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Temsilcimiz yarı finalde ise Ukrayna ekibi Prometey’i deplasmanda nefes kesen maçta 76-74 yenerek adını finale yazdırdı.

Türk Telekom’da Jerian Grant, Tyrique Jones, Tony Taylor, Axel Bouteille gibi isimler şampiyonluk yolunda yine kritik roller üstlenecek.

GRAN CANARIA

Rakibimiz Gran Canaria ise Türk Telekom’un da yer aldığı B Grubu’nu 15 galibiyetle lider tamamladı.

Son 16 Turu’nda EuroCup’taki bir diğer temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor’u 72-66 yenerek bir üst tura yükselen Gran Canaria, çeyrek finalde ise Paris Basketball’u 30 farkla yenmeyi başardı. (104-74)

Yarı finalde bir diğer İspanyol temsilcisi Joventut Badalona ile eşleşen Gran Canaria, karşılaşmayı 89-86 kazanarak finale kalmayı başardı.

Gran Canaria’da John Shurna, A.J. Slaughter, Nicolas Brussino ve Andrew Albicy gibi isimler öne çıkıyor.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan iki maçı da Gran Canaria kazanmayı başarmıştı.

ERKAN YILMAZ: OYUNCULARIMIZ ÇOK MOTİVE

7Days EuroCup finalinde Türk Telekom, bu gece deplasmanda İspanya’nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek. Şampiyon olan takım gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague’e katılacak. Zorlu maç öncesi Gran Canaria Arena’da son antrenmanını yapan Türk Telekom’da genel menajer Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can ve Türk Telekom’un başarılı sporcusu Erkan Yılmaz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Spor Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş yaptığı açıklamada, "Gerçekten muhteşem bir kimya yakaladık. Bu kimyayı korumamız için oyuncular çok değerlendi tabi ki. Onları EuroCup’ta tutmak çok zor olur. O yüzden bu takımın hedefini EuroLeague olarak koyduk ki bu kimyayı, Ankara’nın sevdiği bu takımı onlara izletmeye devam edelim. Bugün buraya geldiğimizde bu talepleri alıyoruz. Umarım bu güzel ekibi koruyarak ve kuvvetlendirerek devam ederiz. Maçta da kupayı alıp Ankara’ya götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can ise, "Oyuncularımız çok motive. Heyecanlıyız, motiveyiz. Çok önemli bir atmosferde oynayacağız. 12 bin kişilik bir salon ve dolu olacak. Artık bir maç kaldı. Bunun da farkındayız, şu ana kadar çok emek verdik ve sonunu da umarım iyi getireceğiz. Kupayı almak için kazanmamız gerekiyor. Bu bir avantaj sağlayacak mücadele değil, kazanmamız gereken bir maç ve elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Türk Telekom’un başarılı oyuncusu Erkan Yılmaz da, "İnşallah bunu da kazanıp, arka arkaya iki tane kazanmak bireysel anlamda çok güzel olacak. Öncelikle takım hedefimiz var. Buraya kadar geldik ve kazanmak istiyoruz. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Anın tadını çıkartıp, yarın kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.