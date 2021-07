Göztepe'nin yeni transferi Lourency: Chapecoense'nin uçak kazasında birçok arkadaşım vefat etti

Lourency, kulübün sosyal medya hesaplarına yer alan açıklamasında, Göztepe'den teklif aldığında kendisini çok özel hissettiğini ve yaptığı araştırmalarda kulüpten çok etkilendiğini belirtti.



Göztepe'ye transfer olmak için büyük çaba gösterdiğini ve doğru bir karar verdiğini aktaran Lourency, şunları kaydetti:



"Burada bulunmaktan çok mutluyum, bir an önce taraftarımızın önünde takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Takımın projelerinin yanında taraftarlarımızla birlikte olmak çok mutluluk verici olacak."



Lourency, gerek defansif gerekse ofansif olarak her zaman takım oyuncusu olmaya çalıştığını belirterek, "Sonuçlara bağlı olmaksızın takımım için en iyisini ortaya çıkarmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.



Futbola başladığı Chapecoense takımının yaşadığı uçak kazasında birçok arkadaşının vefat ettiğini ve bu isimlerin kendisine çok katkı verdiğini bildiren Lourency, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her nerede olursa olsunlar burada olmamı ve futbolumu göstermemi çok isteyecek insanlardı. Bu anlamda çok mutluyum, onları her anımda hatırlıyorum. Beni ileriye taşıyıp, daha da iyi olmamı istiyorlardı, tüm çabalarımın içinde onlara da bir pay var."



Lourency, karantina süreciyle hazırlık kampının bir süresini kaçırmasına rağmen Afyonkarahisar kampıyla takıma adapte olmaya başladığını bildirdi.



Takımda çok üst düzey futbolcuların yer aldığını belirten Lourency, şunları kaydetti:



"Ben de onlarla takımımız için en iyisini vermeye çalışacağım. Buraya gelmeden önce takımla ilgili gördüğüm videolarda taraftarımız çok dikkatimi çekti. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın fanatikliği videolardan bile çok belli oluyordu. Onlarla ilk buluşmamız için şimdiden çok heyecanlıyım. Stadımızı gezme fırsatım oldu. Çok güzel ve enerjisi çok pozitif olan bir stadımız var. Bir an önce Göztepe formasını giymek ve Göztepe formasıyla çok iyi bir sezon geçirmek istiyorum."



Lourency, açıklamasını "Göz Göz Göztepe" sloganıyla tamamladı.