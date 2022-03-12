Göztepe'nin deplasmanda dikkat çeken istatistiği! Trabzonspor'a verilen iddaa oranı...

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TRABZONSPOR

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor; 28 hafta sonunda 15 puan farkla lider durumda.

Bordo-mavili ekipte Vitor Hugo sezonu kapatmıştı. Marek Hamsik henüz iyileşmedi, Tymoteusz Puchacz cezalı.

Puchacz'ın cezası sebebiyle sol bekte Anders Trondsen izleyeceğiz. Stoperde "Denswil & Ahmetcan" ikilisi devam edecek.

Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başlamıştı, TD Abdullah Avcı'nın orta alandaki tercihlerinin "Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis & Tasos Bakasetas" olması bekleniyor.

Hücumun bir kanadında Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme forma giyecek. En ileride Andreas Cornelius olacak.

GÖZTEPE

Kasımpaşa'ya 3-2 kaybedip üst üste 5. yenilgisini alan Göztepe'de, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrılmıştı.

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Sarı-kırmızılı yönetim takımın başına Stjepan Tomas'ı getirdi. Hırvat teknik adam 2016/17 sezonunda Okan Buruk'un yardımcısı olarak İzmir ekibinde görev yapmıştı...

Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor. Sarı kart cezalısı Atınç Nukan da zorlu maçta forma giyemeyecek.

Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da "1. adam" olarak görev yaptığında 4'lü savunma tercih ediyordu. El Maestro'nun 3-4-3 düzeni değişir mi, maç saati öğreneceğiz.

10 gollü Cherif Ndiaye, 8 gol katkısı (3 gol - 5 asist) yapan kaptan Halil Akbunar takımın en büyük kozları olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" oldu.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı tüm lig maçlarında "karşılıklı gol" izledik. (13/13)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%60'lık kesim en yakın rakibi Konyaspor'un açık farkla önünde lider durumda olan bordo-mavililerden galibiyet bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Abdülkadir Ömür ve Manolis Siopis'in eğlenceli anları! İzleyelim...