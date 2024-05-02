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Göztepe'den nokta atışı transferler! 14 gollük katkı...

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#Göztepe#Anadolu Kulüpleri#Stanimir Stoilov
Göztepeden nokta atışı transferler 14 gollük katkı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:03

Ara transfer döneminde Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso’yu kadrosuna katan Göztepe, bu futbolcuların toplam 10 gol, 4 asistlik performansıyla Süper Lig’e yükselirken önemli katkı aldı.

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Trendyol 1. Lig'de bitime iki hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Göztepe, bu sezon birçok oyuncusundan maksimum verim alırken, devre arasında transfer ettiği Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso da önemli işler yapmayı başardı.

Sezonun birçok bölümünde gol yollarında sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılarda, Romulo Cardoso'dan 5 gol 3 asistlik katkı alırken, üretken bir takım haline geldi.

Ramon-Pascal Lundqvist ile de orta saha ve hücum bölgesinin etkili olan İzmir ekibi, İsveçli futbolcunun da 4 gol, 1 asistlik performans göstermesini sağladı.

Göztepeden nokta atışı transferler 14 gollük katkı...

Orta saha bölgesine rotasyon oyuncusu yapılan Turgay Gemicibaşı müsabakaların genel olarak ikinci yarılarında şans alsa da gol katkısı vermeyi başaramadı.

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Son olarak transferlerden Heliton ise gelir gelmez savunmanın en önemli oyuncularından birisi olurken, 1 gollük katkısıyla hücuma katkı verdi.

Böylece Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı bu 4 oyuncu toplam 14 gole doğrudan katkı vererek, Süper Lig’e çıkılmasında önemli bir role sahip oldu.

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#Göztepe#Anadolu Kulüpleri#Stanimir Stoilov

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