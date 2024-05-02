Göztepe'den nokta atışı transferler! 14 gollük katkı...

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Trendyol 1. Lig'de bitime iki hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Göztepe, bu sezon birçok oyuncusundan maksimum verim alırken, devre arasında transfer ettiği Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso da önemli işler yapmayı başardı.

Sezonun birçok bölümünde gol yollarında sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılarda, Romulo Cardoso'dan 5 gol 3 asistlik katkı alırken, üretken bir takım haline geldi.

Ramon-Pascal Lundqvist ile de orta saha ve hücum bölgesinin etkili olan İzmir ekibi, İsveçli futbolcunun da 4 gol, 1 asistlik performans göstermesini sağladı.

Orta saha bölgesine rotasyon oyuncusu yapılan Turgay Gemicibaşı müsabakaların genel olarak ikinci yarılarında şans alsa da gol katkısı vermeyi başaramadı.

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Son olarak transferlerden Heliton ise gelir gelmez savunmanın en önemli oyuncularından birisi olurken, 1 gollük katkısıyla hücuma katkı verdi.

Böylece Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı bu 4 oyuncu toplam 14 gole doğrudan katkı vererek, Süper Lig’e çıkılmasında önemli bir role sahip oldu.



