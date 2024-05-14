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Göztepe’de Taha Altıkardeş, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor

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#Göztepe#Taha Altıkardeş#Anadolu Kulüpleri
Göztepe’de Taha Altıkardeş, Avrupaya gitmeye hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 12:04

Trendyol 1’nci Lig’de sezonu 70 puanla 2’nci sırada tamamlayıp 2 sene sonra Süper Lig’e dönen Göztepe’yi iç transferde yoğun bir gündem bekliyor.

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İskelet kadroyu bozmak istemeyen kurmayların öncelikle defansta görev yapan Taha Altıkardeş ve Ümit Akdağ konusunda net adımlar atacağı bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig ekibi Alanyaspor’dan kiralanan Ümit’in sözleşmesi Göztepe ile 30 Haziran’da sona erecek.

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Romanya U21 Milli Takımı’na seçilen Ümit’i kulübü Alanyaspor’un yeni sezonda kadrosunda düşündüğü bildirildi.

Göztepe’de Taha Altıkardeş, Avrupaya gitmeye hazırlanıyor

20 yaşındaki futbolcuyu Göztepe’ye vermek istemeyen Akdeniz ekibinin Ümit’i geri çağırdığı ve oyuncuyu burada vitrine çıkarmak istediği kaydedildi.

Göztepe’de son haftalarda İsmail Köybaşı’nın sakatlığı nedeniyle sol bekte de görev yapan Ümit bu sezon 25 lig maçına çıkıp 1706 dakika süre aldı. Hücuma da katkılar yapan Ümit 3 gol atmayı başardı.

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TAHA, AVRUPA’YA HAZIRLANIYOR

Göztepe’nin diğer bir genç savunmacısı Taha’ya da Avrupa yolu gözüktü.

Trabzonspor’dan kadroya dahil edilen 20 yaşındaki futbolcu için Belçika’dan Anderlecht’in yanı sıra Genk de devreye girdi.

Göztepe’de Taha Altıkardeş, Avrupaya gitmeye hazırlanıyor

Hollanda’dan Feyenoord ve Fransa’dan Lyon da Taha için girişimlere başlamıştı.

Göztepe yönetimi ise Taha transferi için henüz bir bonservis bedeli belirlemedi. Ancak İzmir ekibinin Taha’yı iyi bir anlaşma halinde Avrupa’ya uğurlayacağı da kaydedildi.

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#Göztepe#Taha Altıkardeş#Anadolu Kulüpleri

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