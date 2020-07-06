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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Göztepe'de Serdar Gürler şoku! Sol diz ön çapraz bağında yırtık...

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Göztepe'de Serdar Gürler şoku! Sol diz ön çapraz bağında yırtık...
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Serdar Gürler'in sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler’in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.

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Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

 

Göztepede Serdar Gürler şoku Sol diz ön çapraz bağında yırtık...

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