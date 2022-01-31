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Göztepe'de hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup!

#Transfer#Göztepe#Yunus Mallı
Göztepede hedef Aytaç Kara, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane’yi renklerine bağlayan Göztepe'nin yerli takviyesi yapacağı bildirildi.

Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe’nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi.

Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

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#Transfer#Göztepe#Yunus Mallı

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