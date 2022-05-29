Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe’de Franco Di Santo gitti! Sözleşmedeki özel madde...

#Göztepe#Franco Di Santo#Anadolu Kulüpleri
Göztepe’de Franco Di Santo gitti Sözleşmedeki özel madde...

Spor Toto Süper Lig’den düşüp yeni sezonda 1’inci Lig’de mücadele edecek Göztepe’de Arjantinli golcü Franco Di Santo takımdan ayrıldı.

Haberin Devamı

Devre arasında  San Lorenzo takımından gelen Di Santo’nun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse mukavelesi fesholur" maddesi yer aldığı öğrenildi.

Göztepe’nin düşmesi sonucunda Di Santo’nun da sözleşmesi otomatikman sona erdi.

Göztepe formasıyla 15 lig maçına çıkan Di Santo, 999 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.

Göztepe’de Di Santo’nun yanı sıra, Ndiaye, Nowobodo, Burekovic ve Soner de sarı-kırmızılılara veda etmişti. Yönetimin kısa süre içinde kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve stoper Atınç’ı da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Halil Akbunara Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir talipHalil Akbunar'a Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir talipHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Göztepe’de gündem devir işlemleri Mehmet Sepil 4 şirketle temasta...Göztepe’de gündem devir işlemleri! Mehmet Sepil 4 şirketle temasta...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Franco Di Santo#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google