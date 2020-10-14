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Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Pas ve taktik çalışma...
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
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