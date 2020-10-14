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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Pas ve taktik çalışma...

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Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Pas ve taktik çalışma...
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Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe’de İlhan Palut’un eli güçlendi Fenerbahçe karşısında Guilherme...
Göztepe’de İlhan Palut’un eli güçlendi! Fenerbahçe karşısında Guilherme...

Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

 

Göztepede Fenerbahçe hazırlıkları Pas ve taktik çalışma...

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