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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Beşiktaş hazırlıkları başladı! Mossoro ve Gassama...

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Göztepe'de Beşiktaş hazırlıkları başladı! Mossoro ve Gassama...
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Süper Lig'de ilk yarının son maçında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde Ünal Karaman'la ilk antrenmanını yaptı.

Isınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe yeni teknik direktörü Ünal Karamandan açıklamalar
Göztepe yeni teknik direktörü Ünal Karaman'dan açıklamalar!
Göztepe Başkanı Sepilden Ünal Karaman açıklaması
Göztepe Başkanı Sepil'den Ünal Karaman açıklaması!

Takımdan ayrılması gündemde olan Marcio Mossoro ile Lamine Gassama'nın yer almadığı antrenmanda sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanan Fousseni Diabate de ilk idmanında takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Beşiktaş hazırlıkları başladı Mossoro ve Gassama...

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