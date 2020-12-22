Göztepe'de beklenmedik eksikler! Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Üst üste gelen galibiyetler ve yenilgisiz geçen 6 maçlık seriden sonra Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında hem 3 puan kaybetti, hem TD Fatih Terim'den hem de stoper Marcao'dan oldu.

- Dün yapılan son antrenmanda sakatlanan Peter Etebo'nun durumu belirsiz. Sakatlıkları devam eden Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Ryan Babel de Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

- Koornavirüs karantinasında olan Fatih Öztürk, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sarı-kırmızılı ekibin toplam eksik sayısı 8'e ulaşmış durumda...

- Saha kenarındaki komutasını Levent Şahin'e teslim edecek Terim'in stoperde "Donk & Luyindama" ile maça başlaması, en ileride yine Mbaye Diagne'ye görv vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE

- Sezonun ilk 11 haftasında sadece 1 kez kaybeden Göztepe ise, son 2 maçta 0 çekti ve bununla birlikte önemli isimleri de İstanbul'a getiremedi.

- Rutin koronavirüs kontrollerinde 3 ismin pozitif sonuç verdiği açıklandı, bu 3 isimden sadece İrfan Can Eğribayat kendisi açıkladığı için yokluğunu netleştirebiliyoruz.

- Hatayspor karşısında sakatlanan Alpaslan Öztürk de son sağlık kontrolleri sonrası zorlu İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek bir diğer önemli eksik olarak açıklandı.

- Sezonun geneline baktığımızda Halil Akbunar (13 maç - 4 gol - 4 asist) ve son maçlarda Cherif Ndiaye (son 7 maç - 3 gol - 1 asist) dikkat çekti.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü, son 3 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti ve ALT biten bu 5 maçı kaybetmediler! "2.5 ÜST" biten tek maçı ise kaybettiler...

- İki takımın bundan önceki 3 sezonda yaptığı 6 maçın hiçbiri berabere sonuçlanmadı. (5 Galatasaray galibiyeti - 1 Göztepe)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%52'lik kesim sarı-kırmızılı takımların kapışmasında İstanbul ekibine güveniyor...

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