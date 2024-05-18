Göztepe’de Anthony Dennis'e Avrupa'dan teklif yağıyor

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Sarı-kırmızılıların genç futbolcularından stoper Taha’nın ardından Nijeryalı orta saha Anthony Dennis’i de birçok Avrupa kulübünün radara aldığı ifade edildi.

Belçika’nın Anderlecht ve Genk, Fransa’nın Lyon ile Hollanda’nın Feyenoord takımları Taha için temaslara başlarken, Dennis’e de yine Fransa ve Almanya’dan talipler çıktığı vurgulandı.

Geçen sezon U19 takımına dahil olan bu sene ise Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımına monte edilen 19 yaşındaki Dennis’i Toulouse ve Nice kulüplerinin takip ettiği belirtildi. Almanya Bundesliga’dan da 2 takımın Nijeryalı orta saha için Göztepe ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Sezonun ikinci yarısında formayı kapan Antony Dennis 15 maçta görev alıp 1278 dakika sahada kaldı.

Genç futbolcu 2 kez de fileleri havalandırarak Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde önemli roller oynadı.