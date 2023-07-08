Göztepe, Tunay Torun'la temasta

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Geçen sezon Süper Lig’de Kasımpaşa formasını terleten 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelerin sürdüğü ve Tunay’ın Göz-Göz’e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Almanya’da Hamburg’da kariyerine başlayan gurbetçi oyuncu, Hertha Berlin ve Stuttgart formalarını terlettikten sonra Türkiye’ye geldi. Kasımpaşa ile 2013-2014 sezonunda sözleşme imzalayan Tunay Torun, Başakşehir, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük takımlarında da top koşturdu.

Geçen sezon Kasımpaşa ile 9 lig maçına çıkıp sadece 53 dakika sahada kalabilen Tunay skor üretemedi.

Göztepe’nin ayrıca Çaykur Rizesporlu golcü Kubilay Kanatsızkuş’la da ilgilendiği ileri sürüldü.