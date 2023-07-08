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Göztepe, Tunay Torun'la temasta

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#Transfer#Göztepe#Tunay Torun
Göztepe, Tunay Torunla temasta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:45

Spor Toto 1’inci Lig’de transfer sezonunda Kasımpaşa’dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu’dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü’nden sağ bek Ogün Bayrak ve Trabzonspor’dan defans Taha Altıkardeş’le sözleşme imzalayan Göztepe’nin Tunay Torun’la temasa geçtiği iddia edildi.

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Geçen sezon Süper Lig’de Kasımpaşa formasını terleten 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelerin sürdüğü ve Tunay’ın Göz-Göz’e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Almanya’da Hamburg’da kariyerine başlayan gurbetçi oyuncu, Hertha Berlin ve Stuttgart formalarını terlettikten sonra Türkiye’ye geldi. Kasımpaşa ile 2013-2014 sezonunda sözleşme imzalayan Tunay Torun, Başakşehir, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük takımlarında da top koşturdu.

Geçen sezon Kasımpaşa ile 9 lig maçına çıkıp sadece 53 dakika sahada kalabilen Tunay skor üretemedi.

Göztepe’nin ayrıca Çaykur Rizesporlu golcü Kubilay Kanatsızkuş’la da ilgilendiği ileri sürüldü.

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#Transfer#Göztepe#Tunay Torun

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