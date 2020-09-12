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GeriFutbol Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "İyi bir galibiyet aldık"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "İyi bir galibiyet aldık"

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Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "İyi bir galibiyet aldık"
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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "İyi bir galibiyet aldık." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, lige güzel bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İstedikleri çoğu şeyi sahaya yansıttıklarını belirten Parlatan, "Net bir şekilde takım oyunumuzu yansıtmak istedik ve bunu 90 dakikaya yaydığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Parlatan, girdikleri pozisyonları değerlendirebildiklerini aktararak, "Bizim açımızdan çok sevindirici. İyi bir galibiyet aldık. rehavete kapılmadık. Skorun 3-1, 4-1 olduğu bölümde de kendi futbolumuzu oynadık." diye konuştu.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: İyi bir galibiyet aldık

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