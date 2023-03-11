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Göztepe - Pendikspor maçında yumruk yumruğa kavga! İsmail Köybaşı...

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#Göztepe#Pendikspor#İsmail Köybaşı
Göztepe - Pendikspor maçında yumruk yumruğa kavga İsmail Köybaşı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 20:27

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor'un 1-1 berabere kaldığı maçta kavga çıktı.

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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 37. dakikasında yaşanan olaylar maçın önüne geçerken Göztepe Kaptanı İsmail Köybaşı ile Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile arasındaki tartışma oldukça büyüdü.

Müsabakanın 37. dakikasında Göztepe'nin kazandığı taç atışında Osman Özköylü ile İsmail Köybaşı arasında tartışma yaşandı.

Göztepe - Pendikspor maçında yumruk yumruğa kavga İsmail Köybaşı...

İsmail Köybaşı, taç atışının hızlı kullanılmasını engellediğini düşündüğü Osman Özköylü'ye sert bir şekilde tepki gösterdi.

Her iki takım oyuncuları ve yedek kulübelerinin karışmasıyla tartışma bir anda büyürken yumruklar havada uçuştu.

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Göztepe'de Teknik Direktör Ekrem Dağ ve Yardımcı Antrenörü Fabio Viviani'ye kırmızı kart çıktı.

İsmail Köybaşı'na çıkan kırmızı kart ise VAR uyarısının ardından sarı karta çevrildi.

Göztepe - Pendikspor maçında yumruk yumruğa kavga İsmail Köybaşı...

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#Göztepe#Pendikspor#İsmail Köybaşı

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