Göztepe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçı kaybeden ve tarihinin en uzun serisini tekrarlayan Göztepe, bu karşılaşmaların tamamınde en az ikişer gol yedi. Son iki haftayı gol atamadan geçen İzmir ekibi, Mart 2020'den bu yana üst üste üç mücadeleyi gol sevinci yaşamadan tamamlamıyor.

Süper Lig'de beş haftadır puan alamayan Kayserispor, daha uzun bir yenilgi serisini sadece bir kez yaşadı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, bu beş yeniginin tamamında kalesinde en az ikişer gol gördü. Bu sezon Süper Lig'de maçları en kısa süre berabere giden takım Kayserispor. Göztepe ise geride kalan 31 haftada en uzun süre geride oynayan ekip konumunda. Göztepe orta sahası Soner Aydoğdu'nun Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Kayserispor. Soner, İzmir ekibi formasıyla çıktığı son iki iç saha karşılaşmasında Kayseri ekibinin filelerine birer gol gönderdi.

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Göztepe santrforu Adis Jahovic, Süper Lig kariyerinde Kayserispor filelerine gönderdiği üç golü de farklı takımların formasıyla kaydetti. Kayserispor forması giyen İlhan Parlak'ın son üç Süper Lig sezonunda da gol attığı tek takım Göztepe ancak bu gollerin tamamı iç sahada geldi. Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan, şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu Mario Gavranovic. Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'de Ali Çağlar'dan bu yana İzmir ekibinin başında çıktığı ilk iki iç saha maçını kaybeden ilk isim olabilir.

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Kayserispor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.