Göztepe, Kayserispor hazırlıklarına iki eksikle başladı

Ligde cumartesi günü konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.