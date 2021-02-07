Göztepe, Gaziantep’te galibiyet arayacak! "İstediğimizi alacağız..."

Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan’ın durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe’nin başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yoğun bir fikstüre sahibiz. Bu maça iyi hazırlandık. Mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyup sonuç alamadık. Gaziantep deplasmanında oyunumuzu üst seviyeye çıkarıp istediğimizi alacağız" diye konuştu.

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