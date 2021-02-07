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GeriFutbol Göztepe, Gaziantep’te galibiyet arayacak! "İstediğimizi alacağız..."
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Göztepe, Gaziantep’te galibiyet arayacak! "İstediğimizi alacağız..."

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Göztepe, Gaziantep’te galibiyet arayacak! "İstediğimizi alacağız..."
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Süper Lig’de hafta içi mesaisinde evinde Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe, yarın, çıkışa geçmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan’ın durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe’nin başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yoğun bir fikstüre sahibiz. Bu maça iyi hazırlandık. Mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyup sonuç alamadık. Gaziantep deplasmanında oyunumuzu üst seviyeye çıkarıp istediğimizi alacağız" diye konuştu.

 

Göztepe, Gaziantep’te galibiyet arayacak İstediğimizi alacağız...

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