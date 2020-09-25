Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, Kasım 2018'den bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor. Sezonun ilk deplasmanından puansız dönen Gaziantep FK, daha önce dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da gol atan Göztepe, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek için sahaya çıkıyor. 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında rakiplerine en fazla net gol pozisyonu veren takım Gaziantep FK.

Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe'nin yer aldığı karşılaşmalarda çekilen 9 isabetli şutun sekizi gole dönüştü. Bu sezon çıktığı ilk iki Süper Lig maçında birer asist yapan Göztepe orta sahası Soner Aydoğdu, üst üste üç maç gol katkısı verdiği bir seriyi en son Ekim 2017'de yakalamıştı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda oynadığı ilk iki karşılaşmada da gol atan Halil Akbunar, kariyerinde ilk kez üç maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'e gelen oyuncular arasında ilk iki haftada da gol atmayı başaran iki isimden biri Gaziantep FK forveti Andre. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçında da 1-1'lik beraberlik aldı.

Göztepe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Gaziantepspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.