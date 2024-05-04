Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Ege temsilcisinin galibiyet gollerini 18'de Kubilay Kanatsızkuş, 67'de Ümit Akdağ ve 73'te Messaoudi kaydetti.

Bu skorla puanını 69'a çıkaran Göztepe, lider Eyüpspor'la puan farkını 3'e düşürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Lundqvist'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Murat Uçar'ın Fıratcan Üzüm'e yaptığı müdahale sonrası oyunu durdurarak faul kararı veren hakem Oğuzhan Aksu, Murat Uçar'a da direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

50. dakikada kaleci Birkan'dan sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yapan Kubilay Kanatsızkuş'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

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67. dakikada Lundqwist'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta altıpasın önünde iyi yükselen Ümit Akdağ kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0-2

73. dakikada sağ taraftan Taha Altıkardeş'in ortasında penaltı noktasında yükselen Messaoudi'nin kafa vuruşunda kaleci Birkan topu çeldi. Pozisyonun devamında şutunu çeken Messaoudi topu ağlarla buluşturdu. 0-3