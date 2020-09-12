Göztepe Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonundan itibaren ligdeki mücadelesini sürdüren Göztepe, yeni sezonunun ilk hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Maçın saatinin yaklaşmasıyla birlikte kanal bilgisine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, Göztepe Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Göztepe Denizlispor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Göztepe, sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir’deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli’deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Peki, Göztepe Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Göztepe, Süper Lig'de 29. sezonuna girdi
2020-2021 sezonu ilk maçında 12 Eylül Cumartesi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 28 sezonda 872 maça çıktı. Bu müsabakalarda 273 galibiyet, 272 beraberlik ve 327 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 932 gol attı, kalesinde 1040 gol gördü.
Geçen yıl ligi teknik direktör İlhan Palut ile tamamlayan ve yeni sezona da Palut yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, 12 futbolcuyla yollarını ayırırken, şimdiye kadar 6 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Göztepe'nin transfer ettiği oyuncular şöyle:
İrfan Can Eğirbayat (Adanaspor), Cherif Ndiaye (HNK Gorica-Hırvatistan) , Brown Ideye (Aris-Yunanistan), Kubilay Sönmez (Hatayspor), Burak Süleyman (Kocaelispor), Dzenan Burekovic (Ujpest-Macaristan)
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