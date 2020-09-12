Göztepe Denizlispor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Göztepe, sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir’deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli’deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Peki, Göztepe Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.



Göztepe, Süper Lig'de 29. sezonuna girdi

2020-2021 sezonu ilk maçında 12 Eylül Cumartesi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 28 sezonda 872 maça çıktı. Bu müsabakalarda 273 galibiyet, 272 beraberlik ve 327 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 932 gol attı, kalesinde 1040 gol gördü.

Geçen yıl ligi teknik direktör İlhan Palut ile tamamlayan ve yeni sezona da Palut yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, 12 futbolcuyla yollarını ayırırken, şimdiye kadar 6 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.



Göztepe'nin transfer ettiği oyuncular şöyle:



İrfan Can Eğirbayat (Adanaspor), Cherif Ndiaye (HNK Gorica-Hırvatistan) , Brown Ideye (Aris-Yunanistan), Kubilay Sönmez (Hatayspor), Burak Süleyman (Kocaelispor), Dzenan Burekovic (Ujpest-Macaristan)