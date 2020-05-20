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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 22:18,Son Güncelleme:

Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

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Göztepe, çalışmalarını sürdürdü
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İdman ayak voleybolu ile tamamlandı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek

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