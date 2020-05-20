AA
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Göztepe, çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İdman ayak voleybolu ile tamamlandı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek
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