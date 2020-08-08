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GeriFutbol Göztepe, Burak Süleyman transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Göztepe, Burak Süleyman transferini açıkladı!

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Göztepe, Burak Süleyman transferini açıkladı!
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Göztepe, son olarak Kocaelispor'da forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti.

Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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