Göztepe, Burak Süleyman transferini açıkladı!
Göztepe, son olarak Kocaelispor'da forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.
1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti.
Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.
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