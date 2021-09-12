Göztepe Başakşehir maçı ile Süper Lig'in 4'üncü Haftası devam ediyor. Daha önce Başakşehir karşısında 4 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe, bu karşılaşmadan galibiyet elde ederek hanesine 3 puan yazdırmayı hedefleyecek. Başakşehir ise 3 puan alması halinde 2021-2022 sezonunun ilk puanını edinmiş olacak. Peki, Göztepe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Göztepe, Başakşehir'i konuk edecek. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig’de ilk 3 haftada 2 puan toplayıp Teknik Direktör Ünal Karaman’la yollarını ayıran ve yerine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile sözleşme imzalayan Göztepe, evinde Medipol Başakşehir’le karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Göztepe’de sakatlığı bulunan Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan kanat Halil Akbunar ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.



Göztepe ile hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayan Maestro, Türkiye kariyerindeki ilk müsabakasına çıkacak. İzmir ekibinin transferin son gününde sözleşme imzaladığı Venezuelalı defans Wilker Angel de görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1’inci kategori 463,5 TL, 2’nci kategori 409 TL, 3’üncü kategori 109 TL ve 4’üncü kategori 50 TL olarak belirlendi.