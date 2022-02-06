Canlı anlatım: Göztepe - Altay maçı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak yaAlanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: "Hasta Galatasaraylısın, bırak ya!"#Efecan Karaca
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Canlı | Dolmabahçede gol iptal edildi Skor...Canlı | Dolmabahçe'de gol iptal edildi! Skor...#Beşiktaş
Bakan Akar da koronavirüse yakalandı Sağlık durumu hakkında bilgi verdiBakan Akar da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi#Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması#Koronavirüs
Paylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklamasıPaylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklaması#Derya Büyükuncu
Galatasaray, 3 puana hasret kaldı 10 kişilik Alanyayı deviremediGalatasaray, 3 puana hasret kaldı! 10 kişilik Alanya'yı deviremedi#Alanyaspor
Galatasarayın yeni transferi rekora ortak oldu İlk maçta...Galatasaray'ın yeni transferi rekora ortak oldu! İlk maçta...#Galatasaray
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
Kanlı pusu Babadan acı haber geldi, kızı yaralıKanlı pusu! Babadan acı haber geldi, kızı yaralı#Adana
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsüSeren Serengil'in şaşırtan görüntüsü#Seren Serengil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Göztepe - Altay maçı

#Göztepe#Altay#Göztepe Altay Maçı
Canlı anlatım: Göztepe - Altay maçı

Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Göztepe ile Altay takımları, lig düzeyindeki 58'inci mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Göztepe 0-2 Altay

42' Deniz Kadah (P), 50' Thaciano

GÖZTEPE ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı’nda Sarper Barış Saka’nın yönettiği müsabaka saat 19.00’da başladı. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

İkinci yarıdaki son 4 maçını kazanıp düşme potasından kurtulan ev sahibi Göztepe’de sakatlıkları sona eren Tannane ve Mihojevic’in yanı sıra cezası biten Soner görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Galibiyet hasreti 16 maça çıkan ateş hattındaki Altay’da ise cezalı Pinares ve Ceyhun derbide görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Serge Aka’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Altay’da Mert Nobre’nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta, siyah-beyazlıların başında ilk Süper Lig maçına çıkacak.  

Karşılaşmanın bilet fiyatları birinci kategori 408.5, ikinci kategori 245, üçüncü kategori 109, dördüncü kategori 82, beşinci kategori 54.5 ve altıncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi. İki İzmir temsilcisi Göztepe ile Altay, bugün profesyonel liglerde 58’nci randevuya çıkacak. Bu sezonla birlikte 28 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 57 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay’ın 23, Göztepe’nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı. Karşılaşmalarda Altay’ın 69 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.

İLK YARIDA ALTAY KAZANDI

Süper Lig’de Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibine karşı son galibiyetini 9 Eylül 1979’da 3-1’lik skorla aldı. Daha sonraki 8 karşılaşmada Göztepe 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Altay, ligin ilk devresinde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Tarihi rekabette Altay’da 46, Göztepe’de 32 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin eski sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan eski teknik direktör Mustafa Denizli takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak ön plana çıktı. Göztepe’de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok skor üreten isimler oldu.

TEKNİK ADAMLAR İDDİALI

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, derbilerin her zaman çok heyecan verici olduğunu söyledi. Sırp teknik adam, "Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Tüm camiamız bu maçın önemini biliyor. İyi bir gidişatımız var. Bu grafiği derbide de sürdürmek en büyük amacımız olacak" diye konuştu. Altay’ın genç teknik adamı Serkan Özbalta ise, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Camia olarak kenetlendik. Takımıma inanıyorum, hazırız" mesajını verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Altay#Göztepe Altay Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs