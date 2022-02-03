Göztepe-Altay maçı ne zaman? Gözler İzmir derbisinde

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, İzmir derbisi heyecanına sahne olacak. İki ekibin taraftarları başta olmak üzere pek çok futbolsever, müsabakaya dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, Göztepe-Altay maçı hakkında bilgiler...

6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Göztepe, Altay'ı konuk edecek. Maç öncesinde Merkez Hakem Kurulu, tarafından maçın hakem kadrosu açıklandı. Buna göre İzmir derbisini Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Özbora yapacakken, derbinin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

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20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor