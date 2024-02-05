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Göztepe-Altay derbi maça damga vuran olay! 'Gel harçlık vereyim...'

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#Altay#Trendyol 1. Lig#Göztepe
Göztepe-Altay derbi maça damga vuran olay Gel harçlık vereyim...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 14:56

Trendyol 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe'nin konuğu olan Altay, 4-0'lık mağlubiyetle üst üste üçüncü kaybını yaşadı ve düşme potasındaki durumu daha da derinleşti. Maç sırasında Göztepeli bir taraftarın Altaylı genç futbolculara seslenerek sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu.

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Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe-Altay derbisinde Göztepeli bir taraftar, yedek kadroda yer alıp saha kenarında ısınan Altaylı genç futbolculara elindeki parayı göstererek, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. 

Altay’ın eski başkanlarından Niyazi Konuşmaz sosyal medya hesabı üzerinde bu paylaşıma tepki gösterip, "Göztepe’nin Side Antalya’da otelde rehin tutulurken gelip kefil olup çıkmasını bir Altaylı olarak ben sağladım. 2013 sezonu idman yeriniz yokken size Gaziemir’i açıp idman yaptırıp size iyilik yapan Altay Spor Kulübü’dür. Düştüğünüzde elini uzatan hep biz olduk" yorumunu yaptı.

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GENÇLER İLKİ YAŞADI

Altay’da ilk 11’de yer alan kaleci Mustafa (19), stoper Kuban (22) ve santrfor Nurettin’in (19) yanı sıra oyuna sonradan giren kaleci Ulaş Hasan (18), Enes Yetkin (18) ve Onur Yıldız (16) ilk 2 yarışı veren Göztepe karşısında önemli bir tecrübe kazandı.

Müsabakanın ikinci yarısında eldivenleri devralan kaleci Ulaş ilk kez profesyonel bir maça çıktı.

Ön libero Ceyhun, sol bek Özgür ve forvet Murat Uluç dışındaki tüm tecrübeli oyuncularını elinden kaçıran transfer yasaklısı Altay, kümede kalma umutlarını iyice azaltırken, İzmir temsilcisi kalan 13 haftada genç kramponlarıyla kurtuluş mücadelesi verecek.

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#Altay#Trendyol 1. Lig#Göztepe

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