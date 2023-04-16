Göztepe 1-0 Eyüpspor (Maçın özeti)

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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karş ıkarşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı.
Ege ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Kvasina kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetini alan Göztepe'nin puanı 53'e yükseldi.
ARDA TURAN YENİLGİYLE BAŞLADI
Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu. Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Eyüpspor 57 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5inci dakikada Palmerın ortasında kaleci Harun topu elinden sektirdi. Pozisyonu takip eden Mamahın şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
12nci dakikada Kvasinanın pasında Mamah kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
20nci dakikada Göztepe öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Palmerın ortasında Atınç kafayla kale önüne indirdi. Kvasina gelen topu kafayla ağlara yolladı: 1-0.
51inci dakikada Recepin ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top az farklı dışarı gitti.
71inci dakikada İsmailin ters kanattan gönderdiği pasta topla buluşan Mamahın vuruşunda top kaleci Harunda kaldı.