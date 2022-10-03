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Gonzalo Higuain futbolu bırakacağını gözyaşlarıyla açıkladı

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#Futbol#Gonzalo Higuain#Inter Miami
Gonzalo Higuain futbolu bırakacağını gözyaşlarıyla açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 20:32

MLS ekiplerinden Inter Miami'da forma giyen Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

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MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen 34 yaşındaki Gonzalo Higuain, sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan, Chelsea gibi köklü kulüplerde forma giyen Arjantinli golcü, son olarak MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalamıştı. 

Futbolculuk kariyerinde birçok başarılara imza atan Gonzalo Higuain, sezonun tamamlanmasıyla birlikte futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.

Kararını açıklarken duygusal anlar yaşayan yıldız golcü gözyaşlarını tutamadı.

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#Futbol#Gonzalo Higuain#Inter Miami

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