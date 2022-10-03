Gonzalo Higuain futbolu bırakacağını gözyaşlarıyla açıkladı

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MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen 34 yaşındaki Gonzalo Higuain, sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan, Chelsea gibi köklü kulüplerde forma giyen Arjantinli golcü, son olarak MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok başarılara imza atan Gonzalo Higuain, sezonun tamamlanmasıyla birlikte futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.

Kararını açıklarken duygusal anlar yaşayan yıldız golcü gözyaşlarını tutamadı.