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Haber Giriş: 05.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Golfün yıldızları Kemer’de buluştu

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Golfün yıldızları Kemer’de buluştu
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Bu yıl ikincisi düzenlenen MARINBASE Yachting Golf Cup 2020, dün sona erdi.

Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde üç gün süren turnuvaya, iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında olduğu 235 golfçü katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödüllerini Cat A kategorisinde Can Kaman, Cat B’de Mutlu Gür kazandı.

Golfün yıldızları Kemer’de buluştu

MARINBASE Yachting Golf Cup, Hasan Akçakayalıoğlu, Nursel Çökelek, Nihat Özdemir, Ali Nuri Türker gibi ünlüleri ağırladı.

MAINBASE YACHTING GOLF CUP’TA BiRiNCi OLANLAR

Ladies Gross: Beyhan Benardete

Men’s Gross: Hasan Akçakayalıoğlu

Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete

Men’s Longest Drive: Cüneyt Sapmaz

Ladies Nearest To The Pin: Zeynep Çelikoğlu

Men’s Nearest To The Pin: Mehmet Sönmez

Yacht Owners Cat A: Can Kaman

Yacht Owners Cat B: Mutlu Gür

Men’s Cat A: Murat Şarsel

Men’s Cat B: Austin Kim

Men’s Cat C: Erdem Bekler

Ladies Cat A: Zeynep Çelikoğlu

Ladies Cat B: Seliyha Elbeyoğlu

Junior Academy: Eren Özer Sözer

Junior 18 Holes: Ateş Yılmaz

Junior Gross: Can Gürdenli

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