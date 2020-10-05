Golfün yıldızları Kemer’de buluştu
Bu yıl ikincisi düzenlenen MARINBASE Yachting Golf Cup 2020, dün sona erdi.
Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde üç gün süren turnuvaya, iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında olduğu 235 golfçü katıldı.
Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödüllerini Cat A kategorisinde Can Kaman, Cat B’de Mutlu Gür kazandı.
MARINBASE Yachting Golf Cup, Hasan Akçakayalıoğlu, Nursel Çökelek, Nihat Özdemir, Ali Nuri Türker gibi ünlüleri ağırladı.
MAINBASE YACHTING GOLF CUP’TA BiRiNCi OLANLAR
Ladies Gross: Beyhan Benardete
Men’s Gross: Hasan Akçakayalıoğlu
Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete
Men’s Longest Drive: Cüneyt Sapmaz
Ladies Nearest To The Pin: Zeynep Çelikoğlu
Men’s Nearest To The Pin: Mehmet Sönmez
Yacht Owners Cat A: Can Kaman
Yacht Owners Cat B: Mutlu Gür
Men’s Cat A: Murat Şarsel
Men’s Cat B: Austin Kim
Men’s Cat C: Erdem Bekler
Ladies Cat A: Zeynep Çelikoğlu
Ladies Cat B: Seliyha Elbeyoğlu
Junior Academy: Eren Özer Sözer
Junior 18 Holes: Ateş Yılmaz
Junior Gross: Can Gürdenli
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle