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Golfte Erhan Kamışlı ve Joelle Benjenk zirvede

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#Golf#Erhan Kamışlı#Joelle Benjenk
Golfte Erhan Kamışlı ve Joelle Benjenk zirvede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Estetik International Sağlık Grubu tarafından düzenlenen ‘Estetik International Golf Cup’ Kemer Country Golf Kulübünde yapıldı.

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21 Ekim Cuma günü Junior kategorisi ile başlayan turnuva, cumartesi ve pazar günleri yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu.

TiMUR CiHANTiMUR’A iTHAF

16 kategoride 150 sporcunun katıldığı turnuvada, Kadınlar A kategorisinde Joelle Benjenk, Erkekler A’da Erhan Kamışlı birinci oldu. Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur, her yıl düzenli olarak organize edeceği turnuvayı oğlu Timur Cihantimur’a ithaf ettiğini söyledi.

ESTETiK INTERNATIONAL GOLF CUP BiRiNCiLERi

Junior Akademi B:
·Tansa Tuna
Junior Akademi A:
·Demir Ali Kunduracı
Junior Akademi Gross:
·Emin Zülfikari
Junior 18 Çukur B:
·Özer Eren Sözer
Junior 18 Çukur A:
·Elif Gençoğuz
Junior 18 Çukur Gross:
·Deniz Sapmaz
Ladies Nearest To The Pin:
·Elif Koraltan
Men’s Nearest To The Pin:
·Faruk Çelik
Ladies Longest Drive:
·Neriman Erim
Men’s Longest Drive:
·Jürgen Neidl
Erkekler A:
·Erhan Kamışlı
Kadınlar A:
·Joelle Benjenk
Erkekler B:
·Nailcan Kurt
Kadınlar B:
·Jae Kyoung Lee
Erkekler C:
·Bora Dönmez
Gross Kazananı:
·Mehmet Kazan

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#Golf#Erhan Kamışlı#Joelle Benjenk

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