Golfte Erhan Kamışlı ve Joelle Benjenk zirvede

21 Ekim Cuma günü Junior kategorisi ile başlayan turnuva, cumartesi ve pazar günleri yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu.

TiMUR CiHANTiMUR’A iTHAF

16 kategoride 150 sporcunun katıldığı turnuvada, Kadınlar A kategorisinde Joelle Benjenk, Erkekler A’da Erhan Kamışlı birinci oldu. Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur, her yıl düzenli olarak organize edeceği turnuvayı oğlu Timur Cihantimur’a ithaf ettiğini söyledi.

ESTETiK INTERNATIONAL GOLF CUP BiRiNCiLERi

Junior Akademi B:

·Tansa Tuna

Junior Akademi A:

·Demir Ali Kunduracı

Junior Akademi Gross:

·Emin Zülfikari

Junior 18 Çukur B:

·Özer Eren Sözer

Junior 18 Çukur A:

·Elif Gençoğuz

Junior 18 Çukur Gross:

·Deniz Sapmaz

Ladies Nearest To The Pin:

·Elif Koraltan

Men’s Nearest To The Pin:

·Faruk Çelik

Ladies Longest Drive:

·Neriman Erim

Men’s Longest Drive:

·Jürgen Neidl

Erkekler A:

·Erhan Kamışlı

Kadınlar A:

·Joelle Benjenk

Erkekler B:

·Nailcan Kurt

Kadınlar B:

·Jae Kyoung Lee

Erkekler C:

·Bora Dönmez

Gross Kazananı:

·Mehmet Kazan