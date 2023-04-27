Golden State Warriors seride öne geçerek saha avantajını kaptı! Miami Heat ve Jimmy Butler tarih yazdı...

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Amerikan Ulusal Basketbo Ligi NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turu 5. maçında Golden State Warriors ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi. Golden 1 Center'da oynanan maçta Golden State Warriros, Sacramento Kings'i 123-116 mağlup etti ve 2-0 geride olduğu seride 3-2 öne geçti.

Konuk takımda 42 dakika parkede kalan Stephen Curry; 31 sayı, 8 asist ve 2 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Golden State Warriors'ta ayrıca Klay Thompson 25 sayı, Draymond Green 21 sayı ve Andrew Wiggins ise 20 sayı üretti.

Sacramento Kings cephesinde ise Domantas Sabonis'in 21 sayı, 10 ribaund ve 4 asistlik double double performansı mağlubiyete engel olamadı. Ev sahibi takımda ayrıca DeAaron Fox 24 sayı ve Malik Monk ise 21 sayı ile oynadı.

Serinin altıncı maçı 29 Nisan Cumartesi 03.00'da Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde Chase Center'da oynanacak.

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🏀 Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 123-116 mağlup etti ve 2-0 geriye düştüğü seride durumu 3-2'ye getirerek saha avantajını kaptı.



⭐️ Stephen Curry, 31 sayı, 8 asist.pic.twitter.com/zJkfGNaBiI — Spor Arena (@sporarena) April 27, 2023

MIAMI HEAT VE JIMMY BUTLER TARİH YAZDI

NBA Doğu Konferansı play-off ilk tur 5. maçında Miami Heat, son 8 saniyeye 4 sayı geride girmesine rağmen Milwaukee Bucks'ı uzatmalarda 128-126 yendi ve seriyi 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Miami Heat, NBA tarihinde Play-In'den gelip Play-Off eşleşmesi kazanan ilk takım olarak sürprizi gerçekleştirdi. Jimmy Butler, Miami Heat tarihinin Play-Off’larda en fazla 40+ sayıya ulaşan oyuncusu olarak tarihi başarının mimarlarından oldu.

Yarı final serisinde Miami Heat ile New York Knicks kozlarını paylaşacak.

JIMMY BUTLER'IN MILWAUKEE BUCKS KARŞISINDAKİ PERFORMANSI



• 42 sayı

• 8 ribaund

• 4 asist

• 17/33 saha içi isabeti

• Maçı uzatmaya götüren basket

🏀 Miami Heat, NBA tarihinde Play-In'den gelip Play-Off eşleşmesi kazanan ilk takım oldu.



⭐️ Jimmy Butler, Miami Heat tarihinin Play-Off’larda en fazla 40+ sayıya ulaşan oyuncusu oldu.pic.twitter.com/sObv6Wh0Rv — Spor Arena (@sporarena) April 27, 2023

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