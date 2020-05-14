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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 19:39,Son Güncelleme:

Son Dakika| Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çıktı K

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Son Dakika| Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çıktı K
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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'un kulüp başkanı Hüseyin Çardak, teknik direktörleri Ömer Faruk Uzuner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA muhabirine açıklama yapan Çardak, dün takım olarak koronavirüs testinden geçtiklerini belirtirken, teknik direktörleri Ömer Faruk Uzuner'in bugün aranarak sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Çardak, Uzuner'in takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını kaydetti

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