Göksel Gümüşdağ'dan Trabzonspor ve Abdullah Avcı'ya tebrik

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspora 2-1 kaybettikleri Süper Kupa maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Başkan Gümüşdağ, "Bence genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Trabzonspor'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı'yı tebrik ediyoruz. Genel anlamda oyunun hakem yönüne falan çok fazla girmeyeceğim. Genel anlamda iyi bir kupa finali olduğuna inanıyorum. Nihayetinde 2-1 galibiyetle Trabzonspor kazandı. Tebrik ediyoruz, Abdullah Avcı'yı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

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