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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ'dan Trabzonspor ve Abdullah Avcı'ya tebrik

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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri Süper Kupa maçı sonrasında bordo mavili kulübü ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı tebrik etti.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspora 2-1 kaybettikleri Süper Kupa maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Gümüşdağ, "Bence genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Trabzonspor'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı'yı tebrik ediyoruz. Genel anlamda oyunun hakem yönüne falan çok fazla girmeyeceğim. Genel anlamda iyi bir kupa finali olduğuna inanıyorum. Nihayetinde 2-1 galibiyetle Trabzonspor kazandı. Tebrik ediyoruz, Abdullah Avcı'yı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Göksel Gümüşdağdan Trabzonspor ve Abdullah Avcıya tebrik

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