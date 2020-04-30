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GeriFutbol Göksel Gümüşdağ'dan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 22:55,Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ'dan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

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Göksel Gümüşdağ'dan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi

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