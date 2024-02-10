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Göksel Gümüşdağ: Leo Dubois için para konuşmadık

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#BAŞAKŞEHİR#GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ#GALATASARAY
Göksel Gümüşdağ: Leo Dubois için para konuşmadık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 22:00

Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 2 golle kaybeden Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın diğer takımlardan çok daha güçlü kadrolara sahip olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Son 14 maçta 2 kere kaybettik. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenildik. Galatasaray ve Fenerbahçe bütçe ve her anlamda diğer takımlardan kopmuş durumda. Buna rağmen mücadele iyi geçti. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımız da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

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"GALATASARAY'LA PARA KONUŞMADIK"

Galatasaray'dan kiraladıkları Leo Dubois ile ilgili konuşan Gümüşdağ, "Leo Dubois ile ilgili basından haberler duyduk, üzüldük. Sezon başı Erden Timur ve Asbaşkanımız Mesut Bey görüştü. Galatasaray kontenjanını boşaltmak istiyordu. Biz de oyuncumuzun sözleşmesini parayla feshettik ve Dubois'i aldım. Sezon sonuna kadar veriyorlarsa alabileceğimizi söyledim. Yoksa düşünmediğimizi belirttim. Sezon sonuna kadar kiralayabileceklerini söylediler ve biz de onay verdik. Erden kardeşim ve Dursun Başkan ile para konuşmadık. Oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim oyuncumuz. Oradaki oyuncuyu yolladık. Veremeyeceğimizi söyledik, Dursun Bey de olumlu karşıladı. Para konuşmadık." ifadelerini kullandı.

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#BAŞAKŞEHİR#GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ#GALATASARAY

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