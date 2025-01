Gökhan Kocakaya: Türkiye’de yarışlar zeka ve taktiğe dayalı

Haberin Devamı

Dünyanın her ülkesinde at binecek yetenekte ve kalitede Türk jokeylerin olduğunu belirten Gökhan Kocakaya, dünyanın bir çok ülkesinde at bindiğini, en iyi jokeylerle dost olduğunu belirterek “Artık şundan çok eminim ki Halis Karataş yabancı dil öğrenmiş olsaydı, kesinlikle dünyanın bir numaralı jokeyi olurdu. Şuan bile dünyanın neresine götürürseniz götürün, isim yapmış en büyük jokeylerden Halis Karataş’ı ayıramazsınız. O bizim en kıymetli marka değerimiz. Ne mutlu ki dünya standartlarında böyle bir jokey yetiştirebilmişiz. Kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.

ABD 12 ay at binme şansının bulunmasına rağmen Türkiye’de ki at sahibi dostlarım, antrenörler, arkadaşlarının ısrarlarını dinleyerek kış sezonunu ABD’de yaz sezonunu Türkiye’de geçireceğini belirten Kocakaya, “Çok sevdiğim ülkemden kopamam. Burası benim vatanım ve her yönünü çok seviyorum” dedi.

Türk yarışçılığıyla ABD’yi Hürriyet’e kıyaslayan Kocakaya, “En belirgin fark, bizde taktiğe dayalı yarışlar oluyor orada ise güce ve sürate dayalı. Biz zeka ve taktikle yarışı çalarak kazanmaya yönelik ata biniyoruz. Bir anda yarış tempolarımız değişebiliyor. ABD’de öne çıkıp sonra tempo düşürerek yarışı yavaşlatıp arkadaki atları zor duruma sokamazsınız. Türkiye de bu yapılıyor. Starttan çıktıktan 100 metre sonra sanki ilerde radar varmış gibi atlar bir anda tempo düşürüyor. İngiliz atları bazen, (sözüm ona taktik) taktik gereği Arap atı temposuna kadar iniyor. Aslında bu durum tehlike de doğuruyor. Öndeki at yeri olduğu için yavaşlıyor ama arkadaki atın jokeyi atını sakinleştiremiyor ve kaçacak yer bulamıyorsa öndeki atın arka ayaklarına takılıp devrilme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu çok sık yaşanan bir durum. Bazen şans, bazen jokeyin çabasıyla bunlar kaza olmadan ucuz atlatılıyor” dedi.

BİR JOKEY’DE OLMASI GEREKENLER

Bir jokeyin olabildiğince düşük kilolu, ve güçlü omuzlara sahip olması gerektiğini belirten Gökhan Kocakaya, “Bunu sağlamak elbette kolay değil, çok fazla çalışmak gerektiriyor. Uykunuza, yediğinize içtiğinize kısacası yaşantınıza dikkat etmeniz, işinizi çok sevmeniz gerekiyor. Ben de hala gelişme çabası içindeyim. Jose Antonio Gomez Gomes, Eric Cancel gibi dünyanın en iyi jokeylerini tanıdım, onlarla dost oldum, eksiklerimi gördüm, haya daha iyi olma çabasındayım”dedi.

Çocukluğunda dünyanın birçok yerindeki yarışların CD’lerini ve fotoğraflarını topladığını belinden Kocakaya “Bugün bunlara ulaşmak çok daha kolay” dedi.

GERÇEK SPORCU

Ocak 2006 yılında ilk kez Enise adlı ata binerek jokeyliğe adım atan Gökhan Kocakaya,

bindiği 17.080 yarış sonunda 3 bin 133 birinciliğe imza atarken yurt dışında da Almanya, Fransa, Dubai ve ABD'de at binerek birinciliklere imza attı. Şampiyon jokey, hipodromlarda en soğukkanlı at bineni, bindiği atları rahatlatan ve jokeylikte farklı stilleri korkusuzca deneyen isim olarak öne çıkıyor.

TEKRAR ABD MACERASI BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl çok fazla tanınmadığım için ABD’de çok az ata binebildiğini belirten Kocakaya, “ABD çok büyük. Çeşitli eyaletlerde 1 günde 12 ayrı yerdi yarışlar oluyor. Az atlı çok fazla yarış var. Ben orda geçen yıl, Elazığ da at binerken ani bir kararla İstanbul’a gelen bir jokeyin yaşadığı bir duruma benzer bir durum yaşadım. Oysa aklımda Amerika’da at binmek hiç yoktu. Yıllar boyunca en büyük hayalim ve hedefim Avusturalya’da Sidney veya Melbourne çim pistlerinde at binmekti. Ailemle ABD’yi görelim orada da yarış heyecanı yaşayalım istedik ve New York’ta yaşayan dostlarımızdan da davet gelince geçtiğimiz önce 15 günlük turistik gezi yaptık. Ama oradaki arkadaşlarım ben daha uçağa binmeden beni bir yarışa deklere ettiler ve bu kısa sürede at bindim ve o yarışta ikinci oldum. Bu bar bana moral verdi ve “Burada yapabilirim” hissi kalbime yerleşti ve o 15 günlük o gezimizde 10 yarışta daha ata bindim. Turistik vizeyle gittiğim için sadece New York’ta at binmeme izin veren lisans almıştım. 5 Ocak günü ABD’ye daha bilgili ve doğru vizeyle gideceğim için daha umutluyum.

EN BÜYÜK FARK

Türkiye’de çok farklı bir yarış olduğunu belirten Kocakaya, “Bizde at start çıkışında yarışa hatalı da başlasa sorumluluk jokeyin omuzlarında. Jokey atını starttan düzgün çıkartmak zorunda. ABD’de ise jokey ilk çıkışta atı serbest bırakıyor ve atın ilk hamlesine göre hareket ediyor. Benim alt yapımda ise çıkışta at sağa kaçıyorsa onu sola çekmek, sola kaçıyorsa sağa çekmek var. Biz böyle yetiştik. Ama ABD’de bindiğim 66 yarışın son yarışlarına doğru ben de atımı çıkışta serbest bırakmaya başladım. Çünkü bu kadar büyük ve güçlü bir canlıya hükmetmeye çalışmak hatalı bir davranış olduğunu anladım” dedi.

EN SEVDİĞİ ATLAR

“En çok gelecek vaad eden, açık yarış atı olma potansiyeli gördüğüm şampiyon atlara binmek beni mutlu ediyor heyecan veriyor diyen Gökhan Kocakaya “Sıradan bir at gibi görünen attaki potansiyeli görüp o attan şampiyon yaratmak çok heyecan verici. Bu söylediğime benzer hikayeleri yaşadığım Good Curry, Copperfield, Osman Bey, Mong Runner, Miramis, İnspector, Turbo’yu asla unutamam” dedi.

GAZİ KOŞUSU VE MİRAMİS

2009 Gazi Koşusunu 21 yaşındayken Miramis isimli atla kazanan ve yaşadığı filim gibi hikayeyi de Hürriyet’e anlatan Gökhan Kocakaya şunları söyledi:

“Miramis’in taylık yıllarında onda bir star ışığı yakalamıştım. Ama çok kötü bir huyu vardı. O huyu daha doğrusu tiki, hiçbir atı sol tarafından geçememesiydi. Yürüyerek geçeceği bir atı bile solundan geçmiyor, illa içe girip geçmek istiyordu. Bu huyunu atlatmak için çok uğraştık ama hiç dıştan kazanamadık. Gazi koyusunu da içe geçerek kazanmıştık” dedi.

ATLARA SAYGIM SONSUZ

Atlara büyük saygı duyduğunu belirten Kocakaya, “onlar da bana saygı duyuyor. Bu iş karşılıklıdır. Bir ata gereksiz yere bir kez bile kamçı vurduğumu hatırlamıyorum. Benim bir yarışta omuzlarımdaki en büyük sorumluk, at sahiplerinin bana teslim ettiği o değerli canlıları geri sağlıklı teslim etmektir” şeklinde konuştu.