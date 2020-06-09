Gökhan Gönül, transfer için 'Beşiktaş' dedi

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi transferi sezon sonuna bırakmayı planlasa da, iç transferde masaya oturulması gereken futbolcular bu işi bir an önce bitirmek istiyor. Kulüple mukaveleleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng’in, menajerlerine başvurarak, “Beşiktaş yönetimiyle görüşüp yeni sözleşme teklif edip etmeyeceklerini öğrenin. Eğer devam etmek istemiyorlarsa başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirelim ve kendimize yeni takım bulalım” dediği ortaya çıktı.

Futbolcuların ücretleri düşürülecek

Futbolcuların bu yöndeki talebine karşın Başkan Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 tehlikesi halen sürdüğü için sezonun bitmesini beklemek zorunda olduklarını ifade ediyor. Çebi ayrıca, ekonomik koşullar nedeniyle oyunculara mevcut sözleşmelerinde yer alan rakamların daha azını verebileceklerini belirtiyor. Siyah beyazlı kulüpte yaşanan bu gelişmeler, sözleşmeleri bitecek futbolcuların çoğuyla yolların ayrılacağını gösteriyor. Söz konusu 6 futbolcudan sadece, eski takımı Fenerbahçe’ye dönmesi gündemde olan Gökhan Gönül’le yeniden anlaşma olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak isteyen 35 yaşındaki sağ bek dışındaki 5 oyuncunun başka takımlara gitmeleri bekleniyor.

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