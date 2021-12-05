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Gökhan Gönül, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacak mı? Rizespor maçına iddaa oynayanların %73'ü...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Çaykur Rizespor
Gökhan Gönül, Kadıköyde Fenerbahçeye rakip olacak mı Rizespor maçına iddaa oynayanların %73ü...

Çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda puan kazanamayan tek takım olan Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Son olarak İzmir'de Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlıkları; İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Filip Novak ise cezalı oldukları için forma giyemeyecek.

Son 2-3 gündür takımla çalışmayan Mert Hakan Yandaş'ın oynaması sürpriz olur.

TD Vitor Pereira'nın Göztepe karşısında Marcel Tisserand cezalı olmasına rağmen stoperde "Kim & Szalai" ile Göztepe maçına başlamaması ilginç karşılanmıştı. Bu kez de Novak'ın yokluğunda sol bekte Attila Szalai beklentisi var ancak buna kesin gözüyle bakamıyoruz.

Sakatlığını tamamen atlatan Luiz Gustavo'nun ilk 11'deki yerine dönmesi, Jose Sosa ile Miguel Crespo ya da Max Meyer'in ona eşlik etmesi bekleniyor. 

Hafta arası Fenerbahçe Yönetimi'nin Francesco Farioli ile görüştüğü, Slaven Bilic'le masaya oturduğu iddia edildi fakat resmiyete dökülen bir girişim olmadı.

Cevabını bekleyen 2 soru var: Pereira'nın buna tavrı maç içerisinde nasıl olacak?; Hücum hattında kimleri değerlendirecek?

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ÇAYKUR RİZESPOR

Sezona Bülent Uygun'la başlayan, sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile devam eden Çaykur Rizespor'da ise Gökhan Gönül kamp kadrosuna alındı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Rizespor'un yolunu tutan tecrübeli isim bu sezon sadece 6 maçta oynayabildi, son 2 maçta kadroda yoktu. Durumu maç saati netlik kazanacak.

Geçen hafta Kayserispor karşısında kadroda yer almayan Yannick Bolasie de deplasman kafilesinde yer aldı.

Hamzaoğlu stoperde "Selim Ay & Holmen" ikilisiyle maça başlayacaktır. Sol bekte Cemali Sertel forma giyer. Son 7 lig maçında ilk 11'de izleyemediğimiz Loic Remy'den ziyade Joel Pohjanpalo'yu hücum merkezinde görürüz.

"Sabo, Dabo & Djokovic" orta üçlüsü şaşırtmaz. Kanatlardaki 2 formaya 4 aday var: Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Aminu umar, Alper Potuk...

Gökhan Gönül, Kadıköyde Fenerbahçeye rakip olacak mı Rizespor maçına iddaa oynayanların %73ü...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 9 maçında "karşılıklı gol" izledik. (9 maç - 28 gol)

- Çaykur Rizespor bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetti! (7 maç - 0 puan)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,31 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,39'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,45 iken Misli.com'da 1,53!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

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%73'lük kesim ligin dibinde yer alan ve deplasmanda yokları oynayan Rizespor karşısında Fenerbahçe'den 3 puan bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Gökhan Gönül, Kadıköyde Fenerbahçeye rakip olacak mı Rizespor maçına iddaa oynayanların %73ü...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Çaykur Rizespor

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