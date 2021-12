Gökhan Akkan Çaykur Rizespor'dan ayrılacak mı? Hamza Hamzaoğlu açıkladı

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Ligin 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü evinde konuk edeceği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil mavili takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Güneysu Spor Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Programdan sonra basın mensuplarına konuşan Hamza Hamzaoğlu, geçen hafta iyi ve önemli bir maç kazandıklarını belirterek, "Bu hafta yine kendi sahamızda oynuyoruz. Hep söylüyoruz, kendi sahamızda etkili bir takımız. Güçlü oynuyoruz ve bu avantajı da son 4 haftadır iyi değerlendirdik. İnşallah Malatyaspor maçında da oyunumuzu rakibe kabullendirip, iyi bir sonuçla ayrılırız. Eksiklerimiz var, Selim ve Bolasie bu hafta bizimle olamayacak ama onların yerini dolduracak diğer arkadaşlarımız var. Onların yerine oynatacağımız arkadaşlar da iyi katkı sunacaktır. Hep söylüyoruz sadece oynayanlar değil, sonradan oyuna girenlerin de, kenarda oturanların da katkısı önemli. Şu anda böyle bir takım olma yolunda büyük adımlar attık. Bütün oyuncularımız hazır. Geçen hafta sonradan oyuna girenler önemli katkı sağladı. İnşallah bu hafta da takım olarak bu maça iyi hazırlanacağız, iyi bir sonuçla da ayrılacağız" ifadelerini kullandı.



"NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"



Malatyaspor'un geçen sene çalıştığı bir kulüp olduğunu söyleyen teknik direktör Hamzaoğlu, "Malatyaspor geçen sene çalıştığım bir kulüp ama şu anda işler iyi gitmiyor gibi görünüyor. Fakat bunlar bizim için hiçbir zaman avantaj gibi görünmemeli, aksine ne olacağı belli olmayan bir maç oynayacağız. O yüzden emin adımlarla dikkatli bir şekilde oynamalıyız" dedi.



"TRANSFER YAPMAK KOLAY DEĞİL"



Şu anda transferlerden daha çok düşünmeleri gereken maçlar olduklarını dile getiren Hamza Hamzaoğlu, "Oynamamız gereken 3 tane maç, 9 puan var ve buradan maksimum puanı çıkarmak zorundayız. Bizim şu anda transferden daha çok düşünmemiz gereken şey bu maçlar. Son maçın sonrasına kadar biz oyuncularımızla transfer konusunda hiçbir şey paylaşmayacağız. Biz tabi ki teknik ekip olarak çalışıyoruz, yönetimle de bu çalışmalarımızı paylaşıyoruz ama son maçta bile benim fikirlerimi değiştirecek oyuncularım olabilir. Olumsuz düşündüklerim belki olumluya, olumlu düşündüklerim ise olumsuza çevrilebilir. Antep maçından sonra 4 gün buradayız, o günlerde transferle ilgili çalışmaların hepsini hızlı bir şekilde hem gidenler hem kalanlar gerçekleştireceğiz. Bugünün şartlarına baktığımız zaman kulüplerin de imkanları kısıtlandı. Transfer yapmak da kolay değil. O yüzden çalışmalarımızın sonucunda vereceğimiz kararla ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.



"BİZ GÖKHANDAN MEMNUNUZ"



Kaleci Gökhan Akkanın transfer söylentileri hakkında da açıklama yapan teknik direktör Hamzaoğlu, "Gökhan'ın isminin geçmesi bizi sevindirir. Keşke her oyuncumuzu isteseler. Biz Gökhan'dan memnunuz, şu aşamada vermeyi düşünmüyoruz. Olur da çok iyi teklif gelir, bizim de Gökhan'ın yerini doldurabilecek başka bir alternatifimiz olur. O zaman değerlendirebiliriz ama biz Gökhan'dan memnunuz ve şu anda vermeyi düşünmüyoruz" dedi.



TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ DAHA DA ARTACAK



Taraftarın desteğinin her geçen gün artacağını düşündüğünü söyleyen Hamzaoğlu, "Biz başarılı olduktan sonra her geçen hafta stadımız biraz daha dolu olacak. Taraftarımızın desteği daha da artacak diye düşünüyorum. Biz onları mutlu etmeye çalışacağız, onlar da bize hem olumlu hem olumsuz zamanlarda katkılarını sürdürmeye devam ederler" ifadelerini kullandı.