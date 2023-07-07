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Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'a hoca olarak geri döndü

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#Gökdeniz Karadeniz#Rubin Kazan#Rubin-2
Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazana hoca olarak geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 18:15

Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'ın pilot takımı Rubin-2'de(Rusya 2. Ligi) teknik direktörlük görevine getirildi.

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Rubin Kazan tarafından yapılan resmi açıklamada, Gökdeniz’in 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Rubin Kazan’ın Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Gökdeniz, açıklamasında, “Rubin amblemli formayı bir kez daha giymek benim için büyük bir onur. Futbolcu olarak kariyerimin en güzel yıllarını burada geçirdim ve kendimi sahaya verdim. Şimdi yeni bir formatta kulübe yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek olan ​Rubin-2, Gökdeniz Karadeniz için ilk antrenörlük deneyimi olacak.

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#Gökdeniz Karadeniz#Rubin Kazan#Rubin-2

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