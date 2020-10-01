Glasgow Rangers'ın artıları ve eksikleri: Hagi'ye dikkat

Galatasaray'ın rakibi Rangers, bu sezon İskoçya Ligi ve Avrupa’da başarılı bir grafik çiziyor. Ligde 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan

Rangers, Avrupa Ligi’nde Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps’i 5-0, Hollanda temsilcisi Willem II’yi 4-0’la eledi.

Rangers topla oynamayı seven bir takım. Beklerden başlayarak oyun kuran, orta alanda Arfield ve Jack ile dirençli, hücumda Kent ve Hagi ile üretken, Morelos ile bitirici bir ekip.

TAVERNIER, BARISIC VE KENT DE TEHLİKELİ

Duran toplarda sağ bek Tavernier ve sol bek Barisic oldukça etkili. Hücumda savunma arkası koşuları seven Kent dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Sol bek Barisic ve orta alandan Jack, Galatasaray maçı düşünülerek son lig karşılaşmasında oynatılmadı, Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis de sonradan oyuna dahil oldu. Ianis, her iki ayağını da kullanabilen, aklını ve vizyonunu takıma iyi aktarabilen, uzaktan şutları etkili bir isim.

SEYİRCİNİN OLMAMASI G.SARAY'IN AVANTAJI

Rangers'ın en büyük dezavantajı, maçın seyircisiz olması. Stoperleri Goldson ve Helander statik forvetlere karşı kafa toplarında etkili ancak arkalarına atılacak toplarda ağır kalma olasılıkları yüksek. Morelos da üzerine oynandığında oyundan kopup, mental zayıflık gösterebilecek bir futbolcu.