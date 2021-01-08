Gladbach'ta Thuram cezalı, Bayern'de Gnabry şüpheli! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

M'GLADBACH

- 4 maç üst üste galip gelemedikten sonra Bielefeld deplasmanında kazanan M'Gladbach'ta Marcus Thuram cezalı.

- TD Marco Rose, sakatlığı bulunan Valentino Lazaro'dan da yararlanamayacak.

- Hücum merkezinde Breel Embolo olacak. Hemen arkasında Lars Stindl, kanatta ise muhtemelen Alassane Plea yer alacak.

- Geçen sezon bu fikstürü Ramy Bensebaini'nin golleriyle kazanıp Bundesliga'da 7 puan farkla liderliklerini ilan etmişlerdi ama devamı istedikleri gibi gitmemişti.

BAYERN

- Bayern ise bir ara 4 maçlık bir seride 3 defa beraber kalıp şaşırtmıştı ama üst üste galibiyetler alarak yeniden ligin zirvesine yerleşti.

- Geçtiğimiz hafta da Mainz 2-0'ı buldu, 50'ye kadar da istediği oyunu oynuyor gibiydi ancak sonrası tam anlamıyla bir "kasırga" oldu!

- Joshua Kimmich, Leroy Sane, Niklas Süle başladı. Robert Lewandowski cilayı çekti, 5-2...

- TD Hansi Flick, Serge Gnabry için "acı çekiyor" derken, maç saati durumunu tekrar kontrol edeceklerini belirtti.

- Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 29 gole katkı (8 gol - 21 asist) yapan Thomas Müller, bu sezon 14 maçta şimdiden 15 gol katkısına (6 gol - 9 asist) ulaştı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- M'Gladbach'ın iç sahada oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı gol" oldu.

- Bayern'in bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik, 6'sı aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti. (3 Gladbach galibiyeti - 3 Bayern)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu!

%51'lik kesim son 3 maçında fire vermeyen Bavyera ekibine güveniyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

Thomas Müller bu asistle Bundesliga'da rekor kırmıştı! İzleyelim...