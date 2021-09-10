Gla1ve BLAST Premier: Fall için grup aşamasını kaçıracak

Lukas "gla1ve" Rossander, çocuğunun doğumuna hazırlandığı için yaklaşan BLAST Premier Fall grup aşamasında Astralis kadrosunun bir parçası olmayacağını açıkladı. gla1ve yerine Xyp9x, ESL Pro League Sezon 14'ün grup aşamalarında aktif kadrodan çıkarıldıktan sonra ana kadroya geri dönüyor.

Danimarkalı oyun içi lider Twitter'da "Gerçekten oynamak istiyorum, ancak takımı bir turnuva devam ederken bir oyuncu değiştirmek zorunda kalacakları bir konuma getirmek de istemedim. Danny ile birlikte ekibin BLAST grup aşamasına hazırlanmasına yardımcı olmak için her şeyi yapıyorum." dedi.

Astralis, gla1ve'in yokluğunda oyun içi liderin konumunu kimin alacağını henüz açıklamadı. Kaptan, en son 2020 ortalarında ayrıldığında takımda bu rolü Emil "Magisk" Reif üstlendi ve bu sefer de aynısını yapması bekleniyor. Danimarka kadrosu, BLAST Premier Fall gruplarında A Grubu'nda yer alıyor ve Evil Geniuses, Vitality ve Liquid ile birlikte 16-18 Eylül tarihleri ​​arasında oynanacak oyunlarla mücadele edecek.

Xyp9x’in dönüşüyle birlikte Astralis’in aktif kadrosu şu şekilde: