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GeriFutbol Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

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Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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TFF 1. Ligin 24. haftasında sahasında Altay'a 2-1 kaybeden Giresunspor'un, 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde 53 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırma hedefinde İzmir temsilcisi karşısındaki mağlubiyetle zirve yarışında ciddi yara aldı.

Sezonun 12. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla geçen Doğu Karadeniz temsilcisi, ilerleyen süreçte oynadığı 12 maçtan da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Elde ettiği seri galibiyetlerle ligde liderlik koltuğuna oturan Giresun ekibinin serisini Altay sona erdirmiş oldu.

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay karşılaşmasında aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Alınan yenilgiyi iş kazası olarak gördüklerini ve bu yenilginin kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmayacağını vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Ligin 25. haftasında oynayacağımız Bereket Sigorta Ümraniyespor maçını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçeceğiz. Önümüzde 10 maçımız daha var. Alacağımız galibiyetlerle sezon sonunda Süper Lige yükseleceğiz. Buna inancımız tam."

Giresunsporun 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

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