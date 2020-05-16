Giresunspor'da 2. testler de negatif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.



Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

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