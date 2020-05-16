MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiresunspor'da 2. testler de negatif çıktı
GeriFutbol Giresunspor'da 2. testler de negatif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Giresunspor'da 2. testler de negatif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresunspor'da 2. testler de negatif çıktı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyete, futbolculara ve personele ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Giresunsporda 2. testler de negatif çıktı

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle