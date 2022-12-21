Giresunspor'a evinde şok skor! Karacabey Belediyespor 5-0 ile Türkiye Kupası'nda tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Giresunspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan maçı 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor 5-0 kazandı ve son 16 turuna yazdırdı.

Konuk ekibin gollerini 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan, 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı ve 84. dakikada penaltıdan Fatih Aktay kaydetti.

Giresunspor 0 - 5 Karacabey Belediyespor

GOLLER: 10' Ömer Kuşan, 32' Ömer Kuşan, 50' Abdullah Balıkçı, 68' Abdullah Balıkçı, 84' Fatih Aktay

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Talha, Arias, Perez, Faruk Can, Meija, Murat Cem, Savicevic, Rahmetullah, Doğan Can, Oğulcan.

Karacabey: Hüseyin, Yusuf, Erdem, Fatih, Onur, Mustafa, Abdullah, Muhammet, Kadir, Sadık, Ömer.



