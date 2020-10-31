Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Giresunspor Ümraniyespor maçı için geri sayım devam ediyor. TFF 1. Lig’deki mücadelesinde başarılı bir şekilde ilerlemek isteyen Giresunspor, 8. Hafta mücadelesinde bugün sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Peki, Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Giresunspor Ümraniyespor maçının detayları…
TFF 1’inci Lig’in 8’inci haftasındaki karşılaşmalardan biri de Giresunspor ve Ümraniyespor arasında gerçekleşecek. Bu sezon, ligde 11 puanla 7. Sırada bulunan Giresunspor, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Ümraniyespor ise 7 maç sonunda 5 puana ulaştı ve 15. Sırada yerini aldı. Peki, Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
İki takım arasındaki müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam yöneteceği Giresunspor Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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