TFF 1’inci Lig’in 8’inci haftasındaki karşılaşmalardan biri de Giresunspor ve Ümraniyespor arasında gerçekleşecek. Bu sezon, ligde 11 puanla 7. Sırada bulunan Giresunspor, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Ümraniyespor ise 7 maç sonunda 5 puana ulaştı ve 15. Sırada yerini aldı. Peki, Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



İki takım arasındaki müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam yöneteceği Giresunspor Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.