Giresunspor Tekirdağspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giresunspor ile Tekirdağspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Giresunspor Tekirdağspor maçı hakkında ayrıntılar...

Giresunspor-Tekirdağspor maçı bugün saat 13:00'da Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

KUPADA BUGÜNÜN PROGRAMI

Kupada üçüncü tur mücadelesi yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)